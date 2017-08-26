На США обрушился самый мощный ураган за последние 12 лет

Нью-Йорк. 26 августа. Kazakhstan Today - Ураган четвертой категории "Харви" достиг побережья штата Техас, на территории южных округов штата введено чрезвычайное положение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 метров в cекунду. Он движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 метра в секунду.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этой зоне проживают более 4,5 млн человек. Как минимум в восьми округах объявлена обязательная эвакуация, в других она носит рекомендательный характер. При этом власти Техаса не могут сказать точно, сколько человек покинули свои дома.

Как отмечают синоптики, ливни, которые принесет с собой "Харви", могут привести к масштабным затоплениям, ураганные ветра грозят повредить дома. Некоторые районы, оказавшиеся во власти стихии, могут остаться без электричества на несколько недель. В нескольких округах штата может выпасть в общей сложности до 900 миллиметров осадков, пишет ТАСС

"Харви" является самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.

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