Научное определение, подходящее для современного Китая

Пекин. 29 октября. Kazakhstan Today - Выступая с докладом на 19-м Всекитайском съезде КПК, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, основное противоречие китайского общества уже трансформировалось в противоречие между растущими потребностями жителей страны в прекрасной жизни и несбалансированным, недостаточным развитием, передает Kazakhstan Today.

Вместе с этим, лидер КНР отметил, что трансформация основного противоречия китайского общества не меняет определения исторического периода, в котором находится социализм в стране. Общая ситуация с начальной стадии социализма с китайской спецификой не изменилась, более того, она будет продолжаться еще на протяжении длительного времени. Кроме этого, международный статус КНР в качестве крупнейшей в мире развивающейся страны не изменится, пишут директор и младший научный сотрудник Института по изучению общеполитической обстановки Университета Цинхуа Ху Аньган и Ван Хунчуань в статье, опубликованной в газете "Женьминь Жибао".

По мнению авторов, трансформация основного противоречия в обществе является важным историческим изменением, которое оказывает влияние на всю ситуацию в стране. Основные перемены проявляются в следующих 10 сферах: постепенный переход от неразвитого состояния к умеренному развитию; постоянное повышение способностей развития всего народа и уровня развития; сокращение доли бедного населения в общей численности, конечное искоренение бедности; постоянное повышение уровня жизни людей, переход от бедной жизни к наличию еды и одежды, от уровня среднего достатка к среднезажиточному обществу и к общей зажиточности всего народа; трансформация от традиционного сельскохозяйственного государства к индустриализации, информатизации, урбанизации и модернизации; переход от высокой доли сельского населения, которое, главным образом, опиралось на ручной труд, к крупнейшей в мире индустриальной стране с основным развитием современного сельского хозяйства и сферы услуг, а также где большую часть составляет несельское население; уменьшается разница в развитии между районами; трансформация от ситуации с высокой безграмотностью и отсталым научно-техническим образованием к стране с развитым образованием и научно-техническими инновациями; сокращение экологического разрыва между человеком и природой; становится меньше различий между Китаем и странами с передовым уровнем развития, в КНР заложена более высокая основа для осуществления целей в рамках "Двух столетий" (цели - к столетию основания КПК построить общество средней зажиточности, а к столетию основания КНР осуществить социалистическую модернизацию).

Однако общая ситуация с начальной стадией китайского социализма не изменилась, все еще не решены некоторые проблемы, связанные с неравномерным и недостаточным развитием. Сегодня Китай переживает колоссальные изменения, однако страна еще не вышла из начальной стадии социализма. Такая ситуация сложилась потому, что заметно увеличился общий уровень общественных производственных сил, по многим аспектам Китай вышел на передовые позиции в мире, однако по-прежнему несбалансированно и недостаточно развиты социальные услуги, научно-технические и инновационные способности, культурный потенциал, экологическая производственная мощность. Именно совокупность этих факторов, главным образом, сдерживает население Китая в удовлетворении постоянно растущих их потребностей в прекрасной жизни. Это означает, что социализм с китайской спецификой все еще не ликвидировал все возможные факторы неразвитости. КНР необходимо развивать общественные производственные силы, только таким образом будет возможность осуществить всестороннюю модернизацию социализма.

В статье отмечается, что после проведения 18-го съезда КПК международный статус Китая беспрецедентно укрепился, КНР постепенно приближается к центру мировой арены, однако международный статус Китая в качестве крупнейшей развивающейся страны в мире не изменился. КНР занимает второе место в мире по общему экономическому объему, однако по среднедушевому ВВП страна находится лишь на 90-м месте. Китай является самой многонаселённой страной, однако по индексу человеческого развития среди 188 государств и районов мира Китай занимает 90-ю позицию. Производительность труда в КНР по-прежнему значительно ниже по сравнению с аналогичным показателем в США. В связи с большим населением в Китае и соответственно маленькой долей ресурсов на человека, ситуация со слабой экологической основой и ограничительными условиями развития не изменилась. В то же время КНР стоит перед лицом некоторых серьезных новых вызовов, таких как старение населения и снижение рождаемости, ограничение энергоснабжения. Это означает, что Китаю не только нужно догнать развитые страны, но и обогнать их модель модернизации для того, чтобы на более высокой, новой и "зеленой" отправной точке осуществлять инновацию и модернизацию пути.

В целом, такова ситуация Китая, который стремится из крупной страны превратиться в сильное государство. В связи с тем, что происходит трансформация основного противоречия в китайском обществе, КНР будет стремиться к высококачественному и инновационному развитию, удовлетворять разнообразные потребности народа, стимулировать осуществление всесторонней модернизации. Именно потому, что Китай находится на начальной стадии социализма, развитие страны может предоставить большие возможности для мира, постепенно укрепляется комплексная национальная сила и международное влияние. И именно потому, что Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, ему необходимо углублять сплоченность и сотрудничество с другими развивающимися государствами, активно продвигать справедливое и сбалансированное развитие в глобальных масштабах, способствовать тому, чтобы развивающиеся страны пошли по пути модернизации. Китай сможет достичь большего прогресса только тогда, когда развитие получат развивающиеся и неразвитые страны мира. Китай будет процветать только тогда, когда процветания достигнут другие развивающиеся страны. Китай станет более богатым только тогда, когда другие развивающиеся государства будут состоятельнее, резюмируют авторы.

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