Около полутора тысяч человек эвакуировали в Париже и пригородах из-за наводнения

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Около полутора тысяч человек эвакуировали в Париже и пригородах из-за наводнения29.01.2018
  • Фото: www.rbc.ru
Мировые новости  10:23

Париж. 29 января. Kazakhstan Today - Во французском регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и его ближайшие пригороды, около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения, передает Reuters со ссылкой на главу парижской полиции Мишеля Дельпюэша, передает Kazakhstan Today.

Как отмечает агентство, из-за сильных дождей река Сена вышла из своих берегов. В настоящее время уровень воды близок к отметке, достигнутой во время наводнения в 2016 году. Тогда в северных районах Франции эвакуировали более 5 тыс. человек; десятки населенных пунктов ушли под воду, пишет РБК.

По данным Reuters, вода затопила дороги рядом с набережными. Кроме того, руководство одного из крупнейших музеев мира Лувра приняло решение закрыть для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах.
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