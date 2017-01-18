ООН сформировала делегацию для участия в переговорах по Сирии в Астане

Москва. 18 января. Kazakhstan Today - ООН получила официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане и сформировала делегацию, которую возглавит заместитель специального посланника генерального секретаря организации Рамзи Иззеддин Рамзи, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Офис (спецпосланника по Сирии) Стаффана де Мистуры получил приглашение в Астану. Специальный посланник назначил команду во главе с его заместителем Рамзи Иззеддином Рамзи и политическим директором Робертом Данном, которая будет представлять ООН на встрече", - сказал он, передает Kazakhstan Today.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января. Состав участников пока официально не объявлен, однако, по информации агентства Рейтер, большинство вооруженных группировок намерены приехать на встречу, в ходе которой будет обсуждаться соблюдение режима прекращения огня, оказание гуманитарной помощи и освобождение военнопленных.

ООН со своей стороны ведет подготовку к проведению в начале февраля в Женеве очередного раунда межсирийских переговоров. Ранее во всемирной организации назвали встречу в Астане важным этапом на пути к возобновлению дискуссий под эгидой ООН, пишет ТАСС

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