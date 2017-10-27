Пекин всесторонне поддерживает строительство нового района Сюнъань в провинции Хэбэй

Пекин. 26 октября. Kazakhstan Today - Доклад ХIХ съезда КПК дал жителям Китая ответ на вопрос: "Каким образом позиционировать строительство нового района государственного значения Сюнъань?", решение о создании которого было принято 1 апреля этого года Центральным комитетом КПК и Госсоветом КНР, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо строить новый район Сюнъань в соответствии со высокими стандартами и планированием для продвижения совместного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, а также для освобождения Пекина от выполнения нестоличных функций. Сюнъань - план тысячелетия, государственное дело; необходимо сохранять историческую терпимость и стратегическую решительность, чтобы Сюнъань стал историческим наследием для потомков", - отметил секретарь партийного комитета, директор административного комитета нового района Сюнъань Чэнь Ган 19 октября во время обсуждения ситуации со строительством этой зоны в ходе заседания делегации провинции Хэбэй в рамках ХIХ Всекитайского съезда КПК, пишет газета "Жэньминь жибао".

Чэнь Ган отметил, что в течение полугода провинция Хэбэй проводила работу по планированию и организации, предприняла строгие меры по управлению и контролю. Методы и концепция провинции следующие: во-первых, следует придерживаться мирового кругозора, международных стандартов, китайской особенности и высокого позиционирования; во-вторых, необходимо учитывать экологические приоритеты, способствовать "зеленому" развитию; в-третьих, нужно развивать мышление с народом на центральном месте; в-четвертых, необходимо сохранять и распространять великолепную традиционную культуру Китая, продолжать исторический путь.

Опубликованное в конце сентября "Общее планирование Пекина (на 2016-2035 годы)" утвердило пространственную структуру столицы с "одним центром и двумя крылами". Под "одним центром" понимается Пекин, где необходимо усилить функции города в качестве политического, культурного, международного, научно-технического и инновационного центра. Предполагается, что столица будет оказывать влияние на близлежащие районы. "Два крыла" - это новый район Сюнъань и городской субцентр, которые нужны для освобождения Пекина от выполнения нестоличных функций. Благодаря их строительству будет поддерживаться скоординированное развитие Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, информирует издание.

"Новый район Сюнъань и городской субцентр непременно осуществят "совместный полет", - заявил исполняющий обязанности мэра Пекина Чэнь Цзинин на встрече с участием столичной делегации в рамках ХIХ съезда КПК. Он также добавил, что между "двумя крылами" нет соперничества, наоборот, преобладают отношения взаимной поддержки, сотрудничества и продвижения.

"Оказание помощи новому району Сюнъань - это обязанность Пекина, мы во всем будем поддерживать Сюнъань", - отметил Чэнь Цзинин. По его словам, Пекин и район Сюнъань уже определились с восьмью областями сотрудничества, в частности планируется взаимодействие в строительстве базового образования и медицины.

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