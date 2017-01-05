Переговоры по Сирии в Астане могут начаться 23 января

Анкара. 4 января. Kazakhstan Today - Переговоры по Сирии в Астане в случае соблюдения договоренности о прекращении огня начнутся 23 января, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"В Сирии фиксируются факты нарушения договоренностей о перемирии. За этими нарушениями стоят боевики "Хезболла", шиитские группировки и силы режима Башара Асада", - заявил глава МИД Турции, передает Kazakhstan Today.
Он отметил, что Турция довела до сведения России четкую позицию о том, что представители террористов PYD (сирийское крыло PKK) не должны участвовать в переговорах в Астане, пишет агентство "Анадолу"
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"Россия понимает позицию турецкой стороны. Если же договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться, то переговоры по Сирии в Казахстане начнутся 23 января", - добавил министр.
Касаясь подготовки к переговорам по Сирии в Астане, Чавушоглу сообщил, что 9-10 января в Анкару прибудет группа российских экспертов, которая посетит МИД Турции и проведет обсуждения темы планирования межсирийских переговоров в Казахстане.
По словам, Чавушоглу, Иран также должен выполнять обязательства, основанные на праве страны-гаранта в Сирии. "Тегеран должен оказать влияние на шиитские группировки и режим Башара Асада", - подчеркнул министр.
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