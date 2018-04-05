Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Американская полиция установила личность женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTube в Калифорнии, передаёт Kazakhstan Today.

По информации RT , ею оказалась 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам. Женщина была активным пользователем видеохостинга, где размещала свои записи на тему защиты животных и пользе вегетарианства, а также видеоуроки по созданию украшений и фитнес-упражнениям. У девушки были каналы на трёх разных языках - фарси, английском и турецком.

О мотиве преступления пока официально не сообщалось. Однако известно, что девушка была активным пользователем видеохостинга и неоднократно возмущалась его политикой, цензурой, а также демонетизацией контента. Об этом, в частности, рассказал отец Агдам. По его словам, дочь жаловалась, что её записи на тему защиты животных периодически блокируются, а YouTube якобы намеренно сокращает её аудиторию.

По этому поводу она даже записала обращение. "Меня дискриминируют и цензурируют на YouTube. И не только меня одну. Если вы просмотрите мои видеоролики, то увидите, что новые с трудом набирают просмотры, а старые, где было много просмотров, и вовсе прекратили их набирать. И это всё потому, что меня отфильтровывают", - заявляла Насим.

Женщина также жаловалась, что некоторым её роликам видеохостинг присваивает возрастные ограничения из-за излишней пикантности. При этом, утверждала она, ролики американских поп-звёзд, которые бывают не менее провокационными, находятся в общем доступе.

"В реальном мире свободы слова не существует, и вы будете заблокированы за правду, которую не поддерживает система... Возможности на YouTube или любом другом видеохостинге не одинаковы для всех", - писала Агдам на своём сайте.

О недовольстве Насим действиями YouTube говорил и её отец Исмаил Агдам. По его словам, дочь была давним пользователем сервиса, однако считала, что её притесняют. Мужчина отметил, что хостинг "всё ей заблокировал и она осталась без дохода".

По словам Исмаила Агдама, незадолго до инцидента со стрельбой Насим пропала, о чём он сообщил в полицию. Женщину тогда же обнаружили в городе Маунтин-Вью, который находится к юго-востоку от Сан-Бруно.

Как сообщили местные правоохранители, она спала в машине на парковке, о чём были проинформированы её родственники. Полицейские отметили, что на тот момент Насим явно не представляла ни для кого угрозы.

Отец Насим, поняв, что дочь находится недалеко от штаб-квартиры видеохостинга, тут же заявил об этом полицейским, и стражи порядка якобы пообещали держать вопрос под контролем.

"Согласно нашему отчёту, при контакте с женщиной она никоим образом не показала, что несёт угрозу для себя или других", - цитирует NBC News сообщение полиции Маунтин-Вью.

Как отмечают СМИ, Насим Агдам была активисткой, выступавшей в защиту животных. Некоторое время назад она принимала участие в демонстрации, организованной PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), против базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон. Участники акции требовали прекратить использование животных во время тренировок военных.

Активистка размещала в соцсетях фотографии с поддельной кровью, а также с пластиковым мечом, заявляя, что для неё права животных равны правам человека.

По данным СМИ, Агдам подрабатывала в фирме своего отца и некоторое время занималась собственной компанией Peace Thunder.

Напомним, что именно Насим Агдам считают ответственной за стрельбу в штаб-квартире YouTube. 3 апреля она ворвалась на территорию YouTube и открыла огонь по сотрудникам. В результате ранения получили четыре человека. Троих из них госпитализировали, при этом один находится в критическом состоянии. Сама Агдам покончила с собой.

По словам очевидцев, женщина действовала в одиночку, на голове у неё был платок. В Google заявили, что сотрудничают с властями по делу о стрельбе в офисе YouTube.

"Что касается ситуации с YouTube, мы координируемся с властями и предоставим официальную информацию от Google и YouTube, как только она у нас будет", - сообщили в корпорации.

"В настоящий момент нет никаких свидетельств того, что стрелок знала пострадавших, и того, что эти люди были выбраны мишенью заранее", - отмечается в пресс-релизе полиции Сан-Бруно.

Просмотров: 4715