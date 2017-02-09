После убийства шестерых сотрудников Красный Крест приостановил работу в Афганистане

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил свою деятельность в Афганистане после убийства шестерых своих сотрудников, заявил директор управления МККК по оперативной деятельности в мире Доминик Штилхарт, передает Reuters.

По слова Штилхарта, приостановка необходима, чтобы "понять, что именно произошло", прежде чем Красный Крест "сможет возобновить свои операции", передает Kazakhstan Today.

В Афганистане шестеро сотрудников Красного Креста стали жертвами вооруженного нападения предполагаемого боевика "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России и Казахстане). Инцидент произошел в районе Куиш Тепа в северной провинции Джаузджан. Как сообщал губернатор провинции Лутфулла Азизи CNN, еще два сотрудника Красного Креста были взяты в заложники, пишет РБК .

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