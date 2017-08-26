Премьер-министром Кыргызстана назначен Сапар Исаков

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Премьер-министром Кыргызстана назначен Сапар Исаков26.08.2017
Мировые новости  13:50

Бишкек. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.

Атамбаев также подписал указы о назначении Толкунбека Абдыгулова первым вице-премьер-министром, Дуйшенбека Зилалиева, Чолпон Султанбековой и Темира Джумакадырова - вице-премьер-министрами, сообщил портал 24.kg со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Вчера Жогорку Кенеш республики утвердил на внеочередной сессии структуру и состав правительства. Прежний премьер-министр Кыргызстана подал в отставку в связи с участием в выборах президента КР.
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