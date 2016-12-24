Президент Филиппин пригрозил "сжечь ООН"

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз обрушился с критикой и пригрозил "сжечь ООН", сообщает The Independent.

"Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", - заявил Дутерте во время выступления на военной базе в городе Замбоанга, передает Kazakhstan Today.

Поводом для очередного проявления недовольства филиппинского президента стали требования правозащитников при ООН расследовать убийства лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

В ответ на обвинения в убийствах Дутерте объявил, что рассматривает возможность выхода страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США, пишет Korrespondent.net

Как сообщалось ранее, 12 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао. "В Давао я делал это самостоятельно. Только чтобы показать парням (из полиции), что, если я могу сделать это, почему не можете вы", - заявил он.

Ранее правозащитники обвиняли Дутерте в том, что он организовал эскадроны смерти в Давао, которые уничтожили свыше тысячи подозреваемых. Сам действующий президент то отрицал, то признавал свою причастность к этому, сообщает Lenta.ru.

В сентябре 2016 года Дутерте послал к черту Евросоюз после резолюции парламента ЕС, в которой критикуются его методы борьбы с наркоторговлей в стране, пишет Time.

"Я прочитал, что Европейский союз осуждает мои действия. Скажу им в ответ: да пошли вы", - заявил Дутерте во время встречи с местными чиновниками в городе Давао, расположенном на юге страны. Как отмечает издание, при этом глава государства поднял вверх средний палец.

Дутерте стал президентом Филиппин в мае этого года. Одним из его предвыборных обещаний было ведение жестокой борьбы с наркопреступностью. Он, в частности, говорил, что будет убивать торговцев запрещенными веществами и скидывать их тела в бухту Манилы. После избрания Дутерте пообещал гражданам медаль за убийство наркодилера, а также объявил о намерении вернуть смертную казнь.

Глава государства известен также тем, что не стесняется в выражениях в адрес мировых политиков. Так, 9 сентября он обозвал дураком генсека ООН Пан Ги Муна. А за несколько дней до этого назвал президента США Барака Обаму сыном шлюхи.

В начале августа Дутерте оскорбил американского посла Филипа Голдберга, которого он заподозрил во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, президент заявил, что Голдберг является сукиным сыном и гомосексуалистом.

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