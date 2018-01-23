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Президент Филиппин приказал военным пристрелить его, если он "захочет стать диктатором"23.01.2018
  • Фото: pravdoryb.info
Мировые новости  10:38

Манила. 23 января. Kazakhstan Today - Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Об этом он заявил во время визита на военную базу. Его слова приводит в понедельник, 22 января, Reuters, передает Kazakhstan Today.

"Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу", - сказал Дутерте. Он добавил, что работа силовых структур - "защищать конституцию и защищать людей". "Помните, что это ваш священный долг", - указал он.

На прошлой неделе сторонники Дутерте в нижней палате парламента проголосовали за созыв конституционного собрания. Они предлагают перейти к федеративному устройству государства, которое позволит президенту находиться во главе страны два срока. Принятие новой конституции привело бы к отсрочке парламентских выборов 2019 года и пересмотру срока полномочий чиновников, пишет Lenta.ru.

При этом Дутерте заявлял, что не собирается оставаться на своем посту дольше срока и даже предпочел бы покинуть его досрочно, передает Reuters.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, и пригрозил съесть печень экстремистов.

В декабре 2017-го Дутерте заявил, что изменил свои взгляды на вопросы сексуального характера и отныне выступает в защиту однополых браков.
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