Путин предложил существенно упростить получение гражданства России

Москва. 7 июня. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что видит необходимость в существенном упрощении процедуры получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками, передает Kazakhstan Today.

"В этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда", - сказал Путин.

Он отметил, что подобные решения будут иметь и гуманитарное, и экономическое измерение, напомнив о сложной демографической ситуации в России.

"Она приобретает и ярко выраженный экономический характер: у нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это становится ограничителем экономического роста", - сказал президент России.

Он уверен, что "одно из немногих средств решения этой проблемы - привлечение соотечественников в РФ", сообщают " Вести.ru ".

"Речь прежде всего идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране, имеющих соответствующие компетенции", - уточнил Путин.

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