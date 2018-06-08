Россия и Китай подписали заявление о ТЭО соглашения о Евразийском экономическом партнерстве

Москва. 8 июня. Kazakhstan Today - Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр коммерции (торговли) Китая Чжун Шань подписали заявление о технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве, передает Kazakhstan Today.

Об этом Орешкин сообщил на своей странице в Фейсбуке

"Сегодня большой день - завершена работа над технико-экономическим обоснованием соглашения о евразийском экономическом партнерстве. Соответствующий документ подписываю сегодня в рамках визита президента в Пекин. Сам документ содержит около 200 страниц и дает запуск работы над конкретными формулировками в рамках определенных уже разделов и базовых параметров. После заключения итогового соглашения в рамках отношений России и Китая будут существенно либерализованы торговля услугами, инвестиционная активность, взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и во многих других областях. Учитывая растущую роль Китая в мировой экономике и растущие объемы наших торговых взаимоотношений (только торговля товарами в этом году достигнет рекордного уровня в $120 млрд) следующий шаг в регулировании торгово-экономических взаимоотношений очень важен для развития нашей страны", - написал он.

Ранее, 17 мая, на площадке Астанинского экономического форума состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Китаем, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что это соглашение станет фундаментом евразийского партнерства и позволит обеспечить прозрачность и предсказуемость бизнеса как КНР, так и ЕАЭС, напоминает ТАСС

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