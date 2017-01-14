Россия, Иран и Турция обсудили подготовку к встрече по сирийскому урегулированию в Астане 23 января

Москва. 14 января. Kazakhstan Today - На трехсторонних консультациях России, Ирана и Турции обсудили подготовку к встрече по сирийскому урегулированию в Астане 23 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По информации ведомства, 13 января в МИД России прошли трехсторонние консультации межведомственных делегаций России, Ирана и Турции, передает Kazakhstan Today.

"Обсуждение было сосредоточено на вопросах подготовки и проведения международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января текущего года. Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии", - говорится в сообщении МИДа.

Между тем, как пишет РБК , Россия пригласила команду избранного президента США Дональда Трампа в Астану на переговоры по Сирии. По данным The Washington Post, приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора советника Трампа с российским послом в США.

Приглашение было передано будущей администрации Трампа 28 декабря, посол России в США Сергей Кисляк позвонил советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.

По словам источника газеты, "решение не принято". Он добавил, что "в настоящее время не располагает дополнительной информацией об участии США".

Как сообщалось ранее, 29 декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о режиме тишины в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что дискуссии начнутся в Астане 23 января. В то же время он предупредил, что переговоры могут сорваться, если в Сирии продолжатся нарушения режима прекращения огня.

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