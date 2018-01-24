Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составили топ-3 туристических городов Северо-Запада России

Калининград. 23 января. Kazakhstan Today - Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составила топ-3 туристических городов Северо-Запада России по итогам 2017 года. Исследование провёл сервис бронирования отелей Tvil.ru, передает Kazakhstan Today.

Первое место занял Санкт-Петербург. Там путешественники проводят в среднем пять ночей и платят за проживание 3 тыс. рублей в сутки. Калининград занял второе место. Туристы приезжают в областной центр на четыре ночи, и номер в гостинице обходится им в 2500 рублей, пишет портал "Калининград.ru" .

На третьем месте оказалась Вологда, куда гости прибывают на три ночи и платят за сутки 2600 рублей. Дешевле всего обходится проживание в Сыктывкаре, который занял десятое место в рейтинге, - 2200 рублей.

Топ-10 городов СЗФО, популярных у туристов в 2017 году:

1. Санкт-Петербург - 3000 рублей в сутки/ 5 ночей

2. Калининград - 2500 рублей/ 4 ночи

3. Вологда - 2600 рублей/ 3 ночи

4. Выборг - 2900 рублей/ 2 ночи

5. Петрозаводск - 2600 рублей/ 3,5 ночи

6. Псков - 2400 рублей/ 2,5 ночи

7. Великий Новгород - 2700 рублей/ 2,5 ночи

8. Мурманск - 2400 рублей/ 2 ночи

9. Архангельск - 2500 рублей/ 2 ночи

10. Сыктывкар - 2200 рублей/ 2 ночи.

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