Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 04
  • :
  • 07
Все области
-30º Туман
днем -9º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составили топ-3 туристических городов Северо-Запада России23.01.2018
Мировые новости  13:49

Калининград. 23 января. Kazakhstan Today - Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составила топ-3 туристических городов Северо-Запада России по итогам 2017 года. Исследование провёл сервис бронирования отелей Tvil.ru, передает Kazakhstan Today.

Первое место занял Санкт-Петербург. Там путешественники проводят в среднем пять ночей и платят за проживание 3 тыс. рублей в сутки. Калининград занял второе место. Туристы приезжают в областной центр на четыре ночи, и номер в гостинице обходится им в 2500 рублей, пишет портал "Калининград.ru".

На третьем месте оказалась Вологда, куда гости прибывают на три ночи и платят за сутки 2600 рублей. Дешевле всего обходится проживание в Сыктывкаре, который занял десятое место в рейтинге, - 2200 рублей.

Топ-10 городов СЗФО, популярных у туристов в 2017 году:

1. Санкт-Петербург - 3000 рублей в сутки/ 5 ночей

2. Калининград - 2500 рублей/ 4 ночи

3. Вологда - 2600 рублей/ 3 ночи

4. Выборг - 2900 рублей/ 2 ночи

5. Петрозаводск - 2600 рублей/ 3,5 ночи

6. Псков - 2400 рублей/ 2,5 ночи

7. Великий Новгород - 2700 рублей/ 2,5 ночи

8. Мурманск - 2400 рублей/ 2 ночи

9. Архангельск - 2500 рублей/ 2 ночи

10. Сыктывкар - 2200 рублей/ 2 ночи.
Просмотров: 5441
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
23.01.2018   13:49
Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составили топ-3 туристических городов Северо-Запада России
23.01.2018   10:38
Фото: pravdoryb.info
Президент Филиппин приказал военным пристрелить его, если он "захочет стать диктатором"
19.01.2018   16:33
В Калининградскую область по программе переселения планируют привлечь 6 тыс. соотечественников до 2020 года
18.01.2018   09:15
Китай снизил кредитный рейтинг США
15.01.2018   15:24
В результате поножовщины в одной из школ Перми пострадали 15 человек
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today