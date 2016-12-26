Семьям погибших при крушении Ту-154 военных выплатят почти по 6 млн рублей

Москва. 26 декабря. Kazakhstan Today - Семья каждого погибшего военнослужащего в крушении Ту-154 под Сочи получит страховую компенсацию в общей сложности более 5,8 млн руб., сообщила страховая компания "Согаз", в которой была застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки.

"Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн руб. - страховая выплата и 3,5 млн руб. - единовременное пособие", - говорится в заявлении страховщика, передает Kazakhstan Today.

Военнослужащие, находившиеся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании "Согаз". Это следует из документов, размещенных на сайте страховой организации.

Страховая выплата на случай смерти застрахованного составляет 2,337 млн рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн рублей. Страховым случаем является гибель застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.

Кроме этого, глава Минтруда Росии Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем дал поручения об организации выплаты компенсации семьям погибших, сообщается на сайте министерства.

"Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших", - отмечается в сообщении.

В частности, Пенсионный фонд РФ обязуется провести оперативное установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца. Роструду поручено провести работу по расследованию авиакатастрофы, а также выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию, подчеркивают в ведомстве.

Также сообщается, что родственники погибших в авиакатастрофе пассажиров Ту-154, которые состояли в трудовых отношениях, получат страховую выплату по линии Фонда социального страхования (ФСС) в размере 1 млн рублей, проинформировал глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Родственники погибших, которые состояли в трудовых отношениях получат по 1 млн рублей по линии ФСС", - подтвердил Вуколов, отметив, что сейчас сверяются списки.

"Выплата по авиастрахованию составит около 2 млн рублей. Военнослужащие получат выплаты от Минобороны. Также семьи получат материальную компенсацию от регионов и выплаты по добровольному страхованию, если погибшие были застрахованы дополнительно", - сказал Вуколов. Документация по необходимым выплатам будет подготовлена оперативно, добавил он, пишет ТАСС

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