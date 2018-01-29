СМИ сообщили о нападении на военную академию в Кабуле

Кабул. 29 января. Kazakhstan Today - Группа неизвестных в понедельник утром совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана, Кабуле, сообщил телеканал Tolo News, передает Kazakhstan Today.

По его сведениям, с территории академии доносятся звуки взрывов и выстрелов. Дополнительной информации пока не приводится, пишет ТАСС .

Напомним, 20 января 2018 года в Кабуле группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel. Погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя также взяло движение "Талибан". Среди погибших - гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.

27 января в Кабуле, вблизи правительственного квартала, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 103, пострадали 235 человек. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", сообщил ТАСС со ссылкой на СМИ.

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