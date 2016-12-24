Совбез ООН принял резолюцию против израильской поселенческой деятельности

Нью-Йорк. 24 декабря. Kazakhstan Today - Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.

В резолюции подчеркивается, что строительство поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и полностью выполнять "все свои обязательства в этом отношении". Члены Совбеза призвали обе стороны бороться с терроризмом и подстрекательством к насилию, а также указали на необходимость активизации международных и региональных усилий по достижению "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке", передает Kazakhstan Today.

Делегации стран - членов ООН, присутствовавшие на заседании, встретили объявление о принятии резолюции аплодисментами. В стороне от общего приветствия остались дипломаты США и Израиля. После голосования постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон подверг критике американскую делегацию, не воспользовавшуюся правом вето. "Вполне логично было ожидать, что главный союзник Израиля будет действовать в соответствии с ценностями, которые мы разделяем, и наложит вето на эту постыдную резолюцию", - сказал дипломат. Он выразил надежду, что со сменой администрации в Вашингтоне и приходом Антониу Гутерриша на пост генсека ООН в отношениях между организацией и Израилем начнется "новая эра".

В феврале 2011 года СБ ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран - членов Совбеза, но он был заблокирован США, которые воспользовались правом вето. Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Вашингтон заблокировать резолюцию, если она наберет необходимые для принятия 9 голосов. В последний раз СБ принимал резолюцию о поселениях более 35 лет назад.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, как легальных с точки зрения руководства еврейского государства, так и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.

Как заявил официальный представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман, Израиль не будет выполнять резолюцию Совета безопасности ООН по поселениям.

"Реакция Израиля на резолюцию СБ ООН: Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее положения", - сказано в заявлении Гендельмана, опубликованного на его официальной странице в сети Twitter.

"Израиль ожидает совместной работы с новоизбранным президентом Трампом и нашими друзьями в Конгрессе, как республиканцами, так и демократами, чтобы свести на нет ущерб от этой абсурдной резолюции", - говорится в официальном сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поступившем в ТАСС

В канцелярии Нетаньяху считают, что "администрация президента Барака Обамы не только не защитила Израиль от этого несправедливого нападения в ООН, но и сотрудничала за кулисами с его зачинщиками".

В ведомстве Нетаньяху подчеркнули также, что "Израиль ни в какой форме не принимает позорную антиизраильскую резолюцию ООН и не подчинится ей". "В то время, как СБ ООН не делает ничего для того, чтобы остановить убийство полумиллиона человек в Сирии, этот орган бесстыдно придирается к Израилю", - продолжили в канцелярии главы правительства еврейского государства, пишет агентство.

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