США ввели новые санкции в отношении Ирана

Вашингтон. 4 февраля. Kazakhstan Today - США добавили в санкционные списки по Ирану 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций. Соответствующие документы опубликованы на сайте американского Министерства финансов.

Ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС). "Эти шаги отражают намерение Соединенных Штатов усиливать санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и дестабилизирующей активностью в регионе. Это полностью соответствует обязательствам США согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в заявлении министерства, передает Kazakhstan Today.

В Минфине уточняют, что ограничения введены против структур, осуществляющих поставки комплектующих для иранских ракет. В частности, в списках оказалась сеть иранского бизнесмена Абдоллы Асгарзади. В ее состав, к примеру, входили East Star Company и Ofog Sabze Darya Company, которые осуществляют поставки товаров двойного, в том числе военного, назначения.

Санкции также вводятся против сети Камбиза Ростамьйана, бизнесмена из Объединенных Арабских Эмиратов, имеющего иранское гражданство. Он также поставлял материалы для ракетной программы ИРИ.

В списки, в частности, были внесены уроженец Ливана Яхья аль-Хадж, выходец из Кувейта Мухаммед Абдель Амир Фархат и гражданин КНР Цинь Сяньхуа. Там также оказалась базирующаяся в Китае добывающая компания Cosailing Business Trading Company Limited, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет ТАСС

"Эти действия не связаны с СВПД. США продолжают следовать своим обязательствам по СВПД", - заверил в ходе специального брифинга представитель американской администрации. Он также подчеркнул, что лица, против которых были введены санкции, ранее в списках не значились и входили в число тех, с кого Вашингтон снял ограничения в начале 2016 года в рамках реализации соглашения о мирном характере иранской ядерной программы.

В администрации подчеркивают, что "у Ирана есть выбор", Вашингтон же продолжит реагировать на действия ИРИ "соответствующим образом, чтобы оказать (на Иран) давление и заставить его изменить свою политику".

В среду помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение".

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Тегеран "играет с огнем". "Они не ценят, насколько "добр" к ним был президент (США Барак) Обама. Не я", - добавил он.

Между тем Тегеран заявил, что примет ответные меры в связи с новыми санкциями. "Исламская Республика Иран в ответ на предпринятые Соединенными Штатами шаги и в качестве встречного действия введет ограничения в отношении отдельных американских лиц и компаний, которые оказывают покровительство экстремистским и террористическим группировкам, содействуют убийству и подавлению беззащитного мирного населения в регионе. Имена этих лиц и названия компаний будут объявлены дополнительно", - говорится в заявлении МИД Ирана.

МИД считает, что объявленные Соединенными Штатами санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой "противоречат обязательствам США и резолюции 2231 Совета безопасности ООН". "Укрепление ракетного потенциала страны в целях обороны - законное право иранского народа. Вмешательство в эти вопросы не входит в компетенцию других государств или же организаций и является нарушением основополагающих принципов международного права", - подчеркивается в заявлении.

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