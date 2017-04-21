Свидетелей Иеговы признали в России экстремистской организацией

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Свидетелей Иеговы признали в России экстремистской организацией21.04.2017
Мировые новости  11:13

Москва. 21 апреля. Kazakhstan Today - Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил её деятельность на территории страны.

Таким образом, были удовлетворены исковые требования Минюста РФ.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства, передаёт Kazakhstan Today.

В четверг судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Ведомство просило признать организацию и 395 её отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество, пишет ТАСС.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение Свидетелям Иеговы за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.

Свидетели Иеговы - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.
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