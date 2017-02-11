Таджикистан и Узбекистан восстанавливают прерванное в 1992 году авиасообщение

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Таджикистан и Узбекистан восстанавливают прерванное в 1992 году авиасообщение10.02.2017
  • Фото: progorodnn.ru
Мировые новости  19:23

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Таджикистан и Узбекистан восстанавливают прерванное 25 лет назад авиасообщение, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Регулярное авиасообщение между двумя странами, которое было прервано 25 лет назад, начнется, как ожидается, с 20 февраля, передает Kazakhstan Today.

По данным ТАСС, сегодня был совершен первый технический рейс. Самолет авиакомпании Somon Air вылетел 10 февраля, в 08.00 мск, из столицы Таджикистана в Ташкент.

На борту самолета - делегация авиационных структур Таджикистана, а также журналисты и 14 обычных пассажиров, которые купили билеты на первый рейс за $140 заранее.

"Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекистанскими коллегами из авиакомпании "Узбекистан Хаво Йуллари" для решения производственных вопросов по открытию рейсов", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Таджикская авиакомпания рассчитывает летать в Ташкент в зимнее время раз в неделю - по понедельникам, а летом частота рейсов возрастет до двух раз в неделю - по понедельникам и четвергам.

Лайнеры Somon Air летают из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании - самолеты Boeing 737-300, -800 и -900.

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году.
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