Тело Джамаля Хашогги обнаружено в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле

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Тело Джамаля Хашогги обнаружено в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле23.10.2018
Мировые новости  19:19

Анкара. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек сообщил об обнаружении фрагментов тела саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Kazakhstan Today.

По его информации, турецкие силы безопасности провели обыски в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и достали из расположенного во внутреннем дворе колодца фрагменты тела.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, 2 октября Джамаль Хашогги, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле, куда пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

20 октября саудовские власти сообщили, что журналист умер в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани, пишет ТАСС.
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