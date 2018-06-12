Трамп и Ким Чен Ын подписали историческое соглашение

Сингапур. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию, передает Kazakhstan Today.

В декларации обозначены четыре основных пункта: США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии с желанием народов этих государств добиться мира и процветания. США и КНДР совместно приложат усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира. КНДР подтверждает приверженность Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года и полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия. США и КНДР принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести, включая возвращение уже идентифицированных останков, сообщает "Би-би-си"

Также Соединенные Штаты в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещают гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

"Президент Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неколебимую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

Документ не содержит конкретные детали того, как Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия. В заявлении также не упоминаются санкции, наложенные на КНДР, отмечается в сообщении.

Нет в заявлении и каких-либо обещаний по поводу подписания мирного договора между Северной и Южной Кореей. Страны-участницы Корейской войны 1950-53 годов, в которой погибли миллионы людей, формально до сих находятся в состоянии перемирия.

Президент США по итогам саммита заявил, что встреча была крайне важной и достаточно насыщенной, а также Трамп собирается пригласить Кима в Белый дом.

Ким Чен Ын во время подписания совместной декларации заявил, что встреча с Трампом была исторической, а также отметил, что хочет оставить прошлое позади. Ким поблагодарил Трампа за то, что эта встреча состоялась.

МИД Китая опубликовал заявление по итогам встречи, в котором встреча называется событием, создающим новую историю. Представитель китайского министерства иностранных дел заявил во вторник, что в связи с подписанием соглашения может быть рассмотрен вопрос о смягчении санкций в отношении Северной Кореи.

После встречи с Ким Чен Ыном президент США дал пресс-конференцию. Он подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон продолжат работу над конкретизацией подписанного соглашения. По словам Трампа, он надеется, что освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия произойдет настолько быстро, насколько это возможно "научно и технически".

Трамп также заявил, что США собираются отказаться от "военных игр", то есть совместных масштабных учений вместе с Южной Кореей, но не будут сокращать военный контингент в регионе.

Президент США отметил, что речь об отмене санкций в отношении КНДР пока что не идет - это будет сделано только после того, как Северная Корея представит доказательства ядерного разоружения.

Просмотров: 1145