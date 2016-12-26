Трамп намерен отметить 70% указов Обамы

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Трамп намерен отметить 70% указов Обамы26.12.2016
Мировые новости  09:25

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отменить около 70% указов, введенных в действие решением действующего главы государства Барака Обамы, заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в интервью Fox News.

Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов, передает Kazakhstan Today.

Политику уходящего президента Гингрич охарактеризовал как "отчаянное исступление", а его наследие сравнил с надувной куклой, которая, по мере того как из нее уходит воздух, все сжимается и сжимается.

Отдельно он упомянул инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, в свое время вызвавшую резкую критику республиканцев. По мнению Гингрича, если бы он заручился поддержкой обеих ведущих партий страны, то наследие его в этом аспекте могло бы быть более долгим и прочным.

Вместе с тем, как отмечается, пока непонятно, каким образом недовольные этой реформой республиканцы смогут в дальнейшем отменить этот закон или его часть, пишет Lenta.ru.
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