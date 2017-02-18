Трамп назвал ряд американских СМИ врагами народа

Вашингтон. 18 февраля. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа.

"СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) - не мои враги, а враги американского народа!" - написал Трамп 17 февраля в своем микроблоге в Twitter, передает Kazakhstan Today.

16 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул CNN в распространении ложных новостей. Также он обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.

"Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот", - заявил американский лидер.

13 февраля Майкл Флинн подал заявление об отставке с поста советника по национальной безопасности, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с послом РФ Сергеем Кисляком. Трамп прошение подписал.

Позднее в интервью сетевому изданию Daily Calle Флинн сообщил, что во время переговоров с российским диппредставителем обсуждал не санкции, а высылку из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Также он заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков, пишет Lenta.ru

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