Трамп назвал ряд американских СМИ врагами народа

Вашингтон. 18 февраля. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа.
"СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) - не мои враги, а враги американского народа!" - написал Трамп 17 февраля в своем микроблоге в Twitter, передает Kazakhstan Today.
16 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул CNN в распространении ложных новостей. Также он обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.
"Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот", - заявил американский лидер.
13 февраля Майкл Флинн подал заявление об отставке с поста советника по национальной безопасности, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с послом РФ Сергеем Кисляком. Трамп прошение подписал.
Позднее в интервью сетевому изданию Daily Calle Флинн сообщил, что во время переговоров с российским диппредставителем обсуждал не санкции, а высылку из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Также он заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков, пишет Lenta.ru
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