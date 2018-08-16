Третий пол официально закрепили в Германии

Берлин. 16 августа. Kazakhstan Today - Федеральное министерство внутренних дел Германии в Твиттере заявило, что правительство страны распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния, передает Kazakhstan Today.
По данным ведомства, теперь в Германии будет существовать "интерсексуальный" пол. За счет этой инициативы власти ФРГ намерены помочь людям, которые не могут определить свою половую принадлежность, пишет Gazeta.ru
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Ранее сообщалось, что конституционный суд Германии разрешил гражданам страны указывать в документах третий пол, отличный от мужского или женского.
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