Третий пол официально закрепили в Германии

Берлин. 16 августа. Kazakhstan Today - Федеральное министерство внутренних дел Германии в Твиттере заявило, что правительство страны распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, теперь в Германии будет существовать "интерсексуальный" пол. За счет этой инициативы власти ФРГ намерены помочь людям, которые не могут определить свою половую принадлежность, пишет Gazeta.ru

Ранее сообщалось, что конституционный суд Германии разрешил гражданам страны указывать в документах третий пол, отличный от мужского или женского.

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