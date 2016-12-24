Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Двое угонщиков ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, сдались, их обыскали и взяли под стражу, сообщил на своей странице в Twitter мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

Он также отметил, что все 111 пассажиров и семь членов экипажа покинули борт, передает Kazakhstan Today.

Позже Мускат проинформировал, что захватчики были вооружены муляжами оружия.

"Первоначальные данные криминалистической экспертизы показали: оружие, использованное при угоне самолета Afriqiyah Airways, - муляжи", - говорится в записи.

Ранее сообщалось, что 23 декабря лайнер А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Сабах - Триполи, был угнан двумя неизвестными и приземлился в международном аэропорту Мальты. Сообщалось, что по меньшей мере у одного была ручная граната.

По данным местных СМИ, злоумышленники заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатех аль-Джадида", а также выдвинули требования: предоставить безопасный проход окруженным правительственными войсками в районе города Бенгази боевикам и освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Сам он связь с группировкой отрицал, пишет Lenta.ru

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