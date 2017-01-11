В Анкаре именем Андрея Карлова названы улица и экспозиционный зал

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В Анкаре именем Андрея Карлова названы улица и экспозиционный зал10.01.2017
Мировые новости  17:48

Анкара. 10 января. Kazakhstan Today - В Анкаре именем убитого российского посла Андрея Карлова названы улица и экспозиционный зал.

Именем посла России в Турции Андрея Карлова назван экспозиционный зал Центра современного искусства столичного муниципалитета Чанкая, где 19 декабря дипломат был застрелен, передает Kazakhstan Today.

Глава муниципалитета Чанкая Альпер Ташделен отметил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. По его словам, покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.

"Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - сказал Ташделен.

Кроме того, городской муниципалитет Анкары накануне принял решение о переименовании улицы Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции. Отныне эта улица носит имя посла России Андрея Карлова, пишет агентство "Анадолу".

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.
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