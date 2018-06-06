В Бишкеке взят под стражу бывший премьер-министр Кыргызстана

Бишкек. 6 июня. Kazakhstan Today - Суд изменил меру пресечения в отношении бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ КР, Первомайский районный суд во вторник изменил меру пресечения бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову с подписки о невыезде на содержание под стражей. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.

Как сообщалось ранее, бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции.

"29 мая 2018 года Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкека, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 303 (Коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, "установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкека", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере".

Ведется следствие

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