В Брюсселе мужчина с мачете напал на военных, власти назвали происшествие терактом

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В Брюсселе мужчина с мачете напал на военных, власти назвали происшествие терактом26.08.2017
Мировые новости  09:35

Брюссель. 26 августа. Kazakhstan Today - Нападение на военный патруль в центре Брюсселя прокуратура Бельгии квалифицировала как теракт, передает Kazakhstan Today.

"Мы считаем, что речь идет о единичной, нескоординированной террористической атаке", - заявил официальный представитель ведомства. Он добавил, что нападавший умер в больнице от полученных ранений, сообщает агентство Reuters.

25 августа вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль на бульваре Эмиль Жакман в центре Брюсселя. Сообщалось, что преступник, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, является выходцем из Сомали. Перед атакой он кричал "Аллах акбар".

В результате инцидента солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности.

Как пишет Lenta.ru, 20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал "Аллах акбар". Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.
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