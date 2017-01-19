В центральной Италии лавина накрыла отель с постояльцами

Москва. 19 января. Kazakhstan Today - Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии. По последним данным, в здании оказались заблокированы более 20 человек, двое из них дети. Часть строения оказалась разрушена лавиной.

Как пишет RaiNews24, инцидент произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо в центре страны. Небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом. Сообщается, что телефоны постояльцев и сотрудников не отвечают. На месте находятся спасательные службы, которые пытаются справиться с ЧП, передает Kazakhstan Today.

Сейчас сотрудники служб спасения находятся примерно в пяти километрах от погребенного под снегом отеля, сообщило агентство ANSA. По информации агентства, спасатели из-за погодных условий не могут более применять специальную технику и пробуют достичь на лыжах отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря.

"Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах" - приводит агентство слова командира горноспасателей.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в среду вечером. "Помогите, мы умираем от холода", - такое сообщение удалось отправить постояльцам злополучной гостиницы, пишет ТАСС

Как сообщалось ранее, в среду, 18 января, три подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Они затронули зоны, ранее пострадавшие от землетрясения в августе и октябре 2016 года. Во второй половине дня последовал афтершок магнитудой 5,1. Во многих районах в центре Апеннин снежный покров достигает одного-двух метров, и неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тыс. человек.

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