В двойном теракте в Ливии погибли 28 человек

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 16
  • :
  • 28
Все области
-22º Небольшая облачность
днем -1º    ночью -14º
17:00
.
Aнонс

В двойном теракте в Ливии погибли 28 человек24.01.2018
  • Фото: http://tass.ru
Мировые новости  10:19

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Жертвами двойного теракта, совершенного во вторник в ливийском городе Бенгази, стали 28 человек, сообщил телеканал Sky News Arabia. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в восточном квартале Эс-Сальмани рядом с одной из крупнейших мечетей города, откуда в тот момент после вечерней молитвы выходили люди. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и медики, рядом был подорван еще один автомобиль, передает Kazakhstan Today.

По поступающей информации, в терактах погиб Ахмед Али аль-Фитруи - начальник следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В числе пострадавших - шеф управления контрразведки ливийской разведывательной службы бригадный генерал Махди аль-Фаллях, пишет ТАСС.

Ранее информационный интернет-портал Libya Akhbar сообщал, что в результате двойного теракта погибли 13 человек, еще 33 получили ранения.

Бенгази, расположенный в тысяче километров к востоку от Триполи, считается колыбелью ливийской революции 17 февраля 2011 года. С мая 2014 года в городе продолжаются боевые действия, которые начались после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале операции "Достоинство Ливии" по искоренению терроризма в стране.

Его формирования, поддерживающие власти на востоке (Палату представителей - избранный парламент) долгое время пытались вытеснить окопавшихся в городе экстремистов, среди которых было немало боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) группировок. О полном освобождении Бенгази Хафтар объявил только в июле 2017 года.
Просмотров: 3046
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
24.01.2018   14:15
Калининградские власти готовы платить за инфотуры для зарубежных СМИ и блогеров
24.01.2018   11:38
Фото: http://www.ntv.ru
Подросток застрелил двух сверстников и ранил 17 человек в школе США
24.01.2018   10:19
Фото: http://tass.ru
В двойном теракте в Ливии погибли 28 человек
23.01.2018   13:49
Санкт-Петербург, Калининград и Вологда составили топ-3 туристических городов Северо-Запада России
23.01.2018   10:38
Фото: pravdoryb.info
Президент Филиппин приказал военным пристрелить его, если он "захочет стать диктатором"
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today