В этом году в Китае в киберпреступлениях обвинены более 700 человек

Пекин. 26 октября. Kazakhstan Today - По данным Верховной народной прокуратуры КНР, в этом году под обвинения в информационной преступности попали 710 человек, передает Kazakhstan Today.

"18-летняя девушка Сюй Юйюй из провинции Шаньдун только поступила в вуз, однако один звонок телефонного мошенника лишил ее 9 тыс. 900 юаней (примерно $1495), которые были предназначены для оплаты обучения. Девушка скончалась от внезапной остановки сердца. В июле этого года мошенник был приговорен к пожизненному заключению, все его личное имущество было конфисковано", - пишет китайская газета "Жэньминь жибао".

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, с января по сентябрь этого года органы прокуратуры предъявили в Народный суд КНР 334 обвинения на 710 человек, которые подозреваются в совершении киберпреступлений, в том числе незаконного вторжения в компьютерно-информационную систему. Эти данные на 82,5% и 80,7% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По словам пресс-секретаря Верховной народной прокуратуры Китая Ван Сунмяо, в преступлениях, связанных с незаконным вторжением в компьютерно-информационную систему, наблюдаются следующие особенности и тенденции: преступники, главным образом, являются представителями молодого поколения, профессионалы в своем деле; виды преступной деятельности становятся более скрытыми; средства совершения преступлений многообразные; преступная деятельность более организованная и коллективная; последствия преступлений с каждым разом приобретают более серьезные черты.

Ван Сунмяо сказал, что в настоящее время органы прокуратуры, главным образом, ведут борьбу против телекоммуникационного и интернет-мошенничества, продажи, незаконного предоставления и приобретения личной информации граждан, а также против преступной деятельности по незаконному производству, продаже и использованию "псевдобазовой станции" и "нелегального радиовещания" и против злонамеренного мобильного программного обеспечения.

Заместитель начальника отдела по возбуждению дел Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Сянцзюнь отметил, что сложность для органов прокуратуры в проведении расследования и борьбе против случаев информационной преступности заключается в следующем: трудно собрать доказательства и доказать, множество физических адресов незаконных сайтов зарегистрированы за границей, поэтому существует сложность в полном восстановлении цепочки киберпреступности, вместе с этим, проблематично выдвинуть обвинения. Ко всему прочему есть трудности с применением закона, киберпреступность - это новый тип преступности, мошенники постоянно меняют инструменты и методы своей деятельности. В стране также ощущается нехватка профессиональных специалистов, поскольку для сбора доказательств, оценки и определения характера преступлений необходимы люди со специальными знаниями, органам прокуратуры требуется множество высококвалифицированных экспертов для рассмотрения подобных дел.

"Мы разрабатываем ряд эффективных мер для решения этих трудностей. Например, относительно сложности получения доказательств киберпреступлений, Верховная народная прокуратура КНР выдвинула руководство по проверке и аресту, инспекции и возбуждению дела, собирая и проверяя свидетельские показания для работников, которые специально занимаются этими делами", - сказал Чжан Сянцзюнь.

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