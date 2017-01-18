Рим. 18 января. Kazakhstan Today - В Италии произошла серия землетрясений.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,6 произошли сегодня в центральной Италии, уже пострадавшей от стихии 24 августа, а также 26 и 30 октября прошлого года, передает Kazakhstan Today.

По словам премьер-министра Италии Паоло Джентилони, сведений о жертвах не поступало. "Хочу выразить свою солидарность населению в пострадавших от землетрясения районах. К счастью, на данный момент у нас нет сведений о жертвах", - сказал он.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей - Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице. Как говорят специалисты, эти землетрясения не являются критическими для Апеннин. Но в данном случае ситуация осложняется тем, что затронутыми вновь оказались районы, пострадавшие от землетрясений в августе и октябре, пишет ТАСС

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