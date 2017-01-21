В Южной Корее по делу о коррупции арестовали министра культуры

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В Южной Корее по делу о коррупции арестовали министра культуры21.01.2017
Мировые новости  15:57

Сеул. 21 января. Kazakhstan Today - Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по запросу спецкомиссии следователей, которые ведут дело о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе.

Министр арестована за предполагаемое составление "черного списка" деятелей искусств, критикующих президента страны, передает Kazakhstan Today.

"Список из более чем 9400 художников, музыкантов и деятелей культуры был создан для того, закрыть доступ этим лицам ко всем видам государственной помощи. Министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний", - пишет "КоммерсантЪ".

Чо Юн Сун подала в отставку. Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента Ким Ки Чхуна.

Издание напоминает, что президенту Южной Кореи Пак Кын Хе 9 декабря был объявлен импичмент. Решение стало результатом длившегося с конца октября скандала с подругой президента страны, которая, не занимая никаких официальных постов, была вовлечена в процесс принятия государственных решений. В первый день нового года Пак Кын Хе отвергла обвинения в коррупции, назвав их "искаженными и ложными".
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