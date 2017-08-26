Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 августа 2017
  • 10
  • :
  • 21
Все области
17º Переменная облачность
днем 31º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В Кабуле совершено нападение на мечеть, погибли 20 человек25.08.2017
Мировые новости  20:57

Кабул. 25 августа. Kazakhstan Today - В Кабуле неизвестные совершили нападение на мечеть, в результате чего погибли и ранены десятки человек, передает Kazakhstan Today.

Первоначально СМИ сообщили о гибели двух сотрудников полиции и 11 пострадавших. Позже в Минздраве Афганистана проинформировали, что число жертв в результате нападения возросло до 20, более 35 человек ранены. В настоящее время выясняются подробности инцидента, пишет RT.

Как информирует Lenta.ru со ссылкой на TOLO News, нападение на мечеть имама Замана совершили несколько человек с автоматическим оружием. По словам очевидцев, в момент нападения внутри здания находилось много верующих. Сначала во дворе культового здания произошел взрыв, после чего раздались выстрелы.

Ответственность за нападение на мечеть взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщает AFP со ссылкой на СМИ.
Просмотров: 3965
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
25.08.2017   20:57
В Кабуле совершено нападение на мечеть, погибли 20 человек
24.08.2017   11:33
Новую крылатую ядерную ракету разработают в США
24.08.2017   11:24
Канадский хакер Карим Баратов не признал вину за атаки на Yahoo
23.08.2017   17:28
Министр обороны России заявил об окончании гражданской войны в Сирии
22.08.2017   09:56
Полицейские застрелили исполнителя теракта в Барселоне
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика