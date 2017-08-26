В Кабуле совершено нападение на мечеть, погибли 20 человек

Кабул. 25 августа. Kazakhstan Today - В Кабуле неизвестные совершили нападение на мечеть, в результате чего погибли и ранены десятки человек, передает Kazakhstan Today.

Первоначально СМИ сообщили о гибели двух сотрудников полиции и 11 пострадавших. Позже в Минздраве Афганистана проинформировали, что число жертв в результате нападения возросло до 20, более 35 человек ранены. В настоящее время выясняются подробности инцидента, пишет RT .

Как информирует Lenta.ru со ссылкой на TOLO News, нападение на мечеть имама Замана совершили несколько человек с автоматическим оружием. По словам очевидцев, в момент нападения внутри здания находилось много верующих. Сначала во дворе культового здания произошел взрыв, после чего раздались выстрелы.

Ответственность за нападение на мечеть взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщает AFP со ссылкой на СМИ.

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