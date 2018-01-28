Кабул. 27 января. Kazakhstan Today - В Кабуле террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, погибли не менее 40 человек, передает Kazakhstan Today.
Взрыв прогремел сегодня вблизи правительственного квартала и неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Погибли 40, пострадали 140 человек, сообщил афганский телеканал "1 TV" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.
Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.
По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", пишет ТАСС
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20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан".
Как сообщалось ранее, в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
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