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В Кабуле террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, погибли не менее 40 человек27.01.2018
Мировые новости  16:45

Кабул. 27 января. Kazakhstan Today - В Кабуле террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, погибли не менее 40 человек, передает Kazakhstan Today.

Взрыв прогремел сегодня вблизи правительственного квартала и неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Погибли 40, пострадали 140 человек, сообщил афганский телеканал "1 TV" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.

Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", пишет ТАСС.

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан".

Как сообщалось ранее, в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
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