В Кабуле в результате двойного теракта погибли более 20 человек

Кабул. 10 января. Kazakhstan Today - По меньшей мере 21 человек погиб и 45 пострадали сегодня в результате двух взрывов в столице Афганистана.

По данным Agence France-Presse, смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Кроме того, сообщается о еще одном взрыве - на той же улице взлетел на воздух заминированный автомобиль. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента, передает Kazakhstan Today.

По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения Талибан, пишет ТАСС

Также сообщается, что сотрудники российского посольства в результате терактов не пострадали. По словам пресс-атташе диппредставительства РФ в Кабуле Алексея Косарева, взрывы произошли на расстоянии не менее 500 метров от комплекса посольства у одного из правительственных зданий. "Связывать как-то случившееся с посольством нет смысла", - подтвердил он.

"Никто из наших представителей не пострадал", - сказал Косарев.

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