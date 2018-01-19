Калининград. 19 января. Kazakhstan Today - В Калининградскую область по программе переселения планируют привлечь 6 тыс. соотечественников до 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ в пятницу, пишет "Новый Калининград.Ru"

Согласно документу, подпрограммой предусматривается переселение соотечественников, являющихся высококвалифицированными специалистами и квалифицированными рабочими по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Реализация подпрограммы позволит привлечь на территорию Калининградской области в 2018-2020 годах 6 тыс. соотечественников, указывается в сообщении.

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