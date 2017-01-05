В Китае объявлен красный уровень тревоги из-за смога

Пекин. 4 января. Kazakhstan Today - Китайская национальная обсерватория 3 января впервые объявила наивысший - красный - уровень тревоги из-за смога в ряде регионов на севере и востоке страны

В КНР отменяют сотни авиарейсов, закрывают автострады и промышленные предприятия. А в Интернете набирает популярность ролик, в ускоренной съемке отразивший то, как смог поглощает Пекин, передает Kazakhstan Today.

В новогодний период смог существенно затруднил транспортное сообщение между регионами, особенно с учетом возросшей активности путешествующих во время праздников. По данным Национального метеоцентра, в Пекине и четырех провинциях в среду видимость из-за тумана не превышает 500 метров, а в некоторых случаях падает до 50 метров, пишет NEWSru.com со ссылкой на Xinhua.

В воздухе Пекина зафиксировано наличие твердых частиц (PM2,5), вызывающих образование смога, в количестве, в 50 раз превышающем допустимое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это загрязнение считается крайне вредным для здоровья и причиной сотен тысяч смертей ежегодно.

Центр призывает водителей снизить скорость, а региональные власти и управляющие компании аэропортов принять необходимые меры. В случае с полетами пассажирских лайнеров это нередко означает их отмену.

Кроме того, красный уровень опасности предполагает временное закрытие ряда предприятий, загрязняющих атмосферу.

Для ряда регионов Центрального, Северного и Восточного Китая сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности - предпоследний в используемой шкале.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый - три дня, желтый - два дня и синий - один день.

Отметим, как уже неоднократно сообщалось, вопрос загрязнения воздуха в Алматы также остается острым. Город круглогодично задыхается от смога, вызванного огромным количеством автомобилей. По мнению специалистов и просто коренных алматинцев, все мелкие и крупные экологические проблемы в Алматы вызваны массовым уничтожением зеленых насаждений в городе, делавших не только неповторимым его облик, но и защищающих от всяческих напастей.

Непомерное расширение и перенаселение сравнительно небольшого города в сочетании с массовой застройкой в целях быстрого обогащения застройщиков привели к необратимым последствиям, считают эксперты.

По их мнению, существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Вместо этого в городе ежегодно уничтожаются сотни многолетних и здоровых деревьев. При этом вместо срубленных столетних деревьев с огромной кроной в качестве компенсации высаживаются хилые ростки.

Отметим также, что в последнее время в Алматы часто наблюдается туман.

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