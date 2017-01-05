В Китае преступник с ножом ранил 11 детей на территории детсада

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В Китае преступник с ножом ранил 11 детей на территории детсада04.01.2017
Мировые новости  18:26

Пекин. 4 января. Kazakhstan Today - В Китае неизвестный проник на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей.

В результате нападения 11 воспитанников учреждения получили ранения и были госпитализированы. По данным полиции, их жизням ничто не угрожает, передает Kazakhstan Today.

Неизвестный, который проник на территорию сада через забор, схвачен. О мотивах 41-летнего мужчины ничего не известно, пишет Lenta.ru.

Отмечается также, что в ноябре 2016 года в городе Ханьчжун (северо-запад Китая) мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Девять детей получили ранения.
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