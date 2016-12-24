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В Малайзии автобус рухнул в пропасть, не менее 13 человек погибли24.12.2016
  • Фото: http://www.ntv.ru/
Мировые новости  10:18

Сингапур. 24 декабря. Kazakhstan Today - По меньшей мере 13 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Малайзии. Как сообщает издание Star, авария произошла рано утром на скоростной трассе около города Пагох (штат Джохор).

По информации спасателей, пассажирский автобус, следовавший в Куала-Лумпур, вылетел за пределы трассы и рухнул в шестиметровую пропасть. По словам заместителя руководителя пожарно-спасательного управления штата Мохада Юсуфа, предварительный осмотр места происшествия свидетельствует, что состояние дорожного покрытия находится в удовлетворительном состоянии, погодные условия также нормальные, передает Kazakhstan Today.

Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пишет ТАСС.
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В Малайзии автобус рухнул в пропасть, не менее 13 человек погибли
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