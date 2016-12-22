В Москве предположительно от несчастного случая погиб сотрудник МИД России

Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Москве предположительно от несчастного случая погиб сотрудник Министерства иностранных дел России. В ведомстве подтвердили эту информацию.

"19 декабря в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Петрович Польшиков. Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы", - говорится в сообщении МИД России, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что в предварительном плане речь идет о несчастном случае, который не связан со служебной деятельностью погибшего.

В МИД России выразили глубокие соболезнования родственникам и близким Петра Польшикова, сообщает РЕН ТВ

Ранее в распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места, где был найден застреленным мужчина, который, по информации источника, являлся начальником одного из отделов МИД РФ.

Просмотров: 4018