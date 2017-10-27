Пекин. 26 октября. Kazakhstan Today - В Пекине началось строительство стадионов к зимним Олимпийским играм - 2022, передает Kazakhstan Today.

"Повсеместно проводить спортивные мероприятия, ускорить становление спортивной державы, подготовиться к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине!" - так было объявлено в докладе XIX съезда Коммунистической партии Китая относительно зимней Олимпиады - 2022, которая пройдет в Пекине. Тема Олимпийских игр стала одной из самых обсуждаемых в обществе, пишет газета "Жэньминь жибао".

Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун в ходе групповой дискуссии пекинской делегации 19 октября заявил, что началось масштабное строительство стадионов и инфраструктурных объектов для Зимней Олимпиады - 2022.

Чжан Цяньдун рассказал, что в данный момент строится стадион для конькобежного спорта. Кроме того, утвержден генеральный план в зонах соревнований Яньцин и Чжанцзякоу. Скоростной поезд Пекин - Чжанцзякоу, скоростное шоссе Яньцин - Чунли и другие крупные объекты также находятся на этапе строительства. В конце 2019 года планируется сдача готовых объектов, чтобы подготовить их к предварительным тестовым испытаниям в 2020 году.

Как отметил заместитель мэра Пекина, стадионы не только отвечают требованиям соревнований, но и не нарушают окружающую среду. Построенные объекты будут использоваться и после окончания Олимпиады.

Кроме того, на очереди разработка мер реагирования для чрезвычайных ситуаций. В частности, подготавливаются программы по обеспечению дополнительных ресурсов снега в случае экстремальных погодных условий.

По словам Чжана, на сегодняшний момент оргкомитет собирает более 4500 вариантов эмблемы зимней Олимпиады и зимних Паралимпийских игр. В конце этого года будут известны результаты отбора.

В июле 2015 года Пекину доверили право на проведение 24-й зимней Олимпиады. Китай впервые в истории примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут одновременно в двух городах - Пекине и Чжанцзякоу провинции Хэбэй в феврале 2022 года.

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