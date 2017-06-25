В результате двух взрывов в городе Парачинар в Пакистане погибло 57 человек

Москва. 24 июня. Kazakhstan Today - В результате двух взрывов на рынке города Парачинар в Пакистане погибло 57 человек, передает Kazakhstan Today.

Город Парачинар находится на северо-западе страны. В пятницу здесь прогремели два взрыва, унесшие жизни 57 человек. Около 300 получили ранения, сообщил телеканал Geo Tv.

Ранее СМИ сообщали о 37 погибших и 150 пострадавших.

Еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в городе Кветта на северо-западе страны, его жертвами стали 13 человек, пишет ТАСС

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