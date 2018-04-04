В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube пострадали четыре человека, нападавшая покончила с собой

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - В штаб-квартире YouTube в Калифорнии (США) произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них - 36-летний мужчина - находится в тяжёлом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Факт стрельбы подтвердила полиция города Сан-Бруно. Правоохранители призвали не приближаться к месту инцидента.

В полиции отметили, что стрельбу устроила белая женщина, которая позднее покончила с собой. По данным Fox News, женщина стреляла в своего бывшего молодого человека. Очевидцы передают, что на голове у неё был платок, сообщил RT

Сотрудник YouTube Вадим Лаврусик сообщил, что слышал выстрелы и видел бегущих людей. Сам он забаррикадировался в одном из помещений офиса. Его коллега Тодд Шерман заявил, что услышал выстрелы, когда находился на встрече, и увидел бегущих людей. Со слов сотрудников он узнал о вооружённом стрелке. Шерман также рассказал, что видел, "как кровь стекает по полу и лестнице".

Один из очевидцев сообщил ABC, что сидел на своём рабочем месте, когда включилась сигнализация. Он сообщил, что видел одного из пострадавших с огнестрельным ранением, а также стрелка на расстоянии нескольких метров.

Свидетели сообщили, что стрельба произошла в кафе возле здания штаб-квартиры компании. Доступ туда был открытым.

В Google заявили, что сотрудничают с властями по поводу стрельбы в офисе YouTube.

"Что касается ситуации с YouTube, мы координируемся с властями и предоставим официальную информацию от Google и YouTube, как только она у нас будет", - сообщили в корпорации.

В компании также посоветовали не приближаться к месту происшествия. Тех, кто забаррикадировался внутри здания, призвали оставаться на своих местах. По данным СМИ, всего в офисе YouTube работают порядка 1700 человек.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в курсе событий в Сан-Бруно.

"Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и служб оперативного реагирования, которые находятся на месте происшествия", - написал он в Twitter.

Стрельба, произошедшая в здании штаб-квартиры видеосервиса YouTube в Калифорнии, была результатом бытового конфликта, сообщает ABC со ссылкой источники в правоохранительных органах.

"Два федеральных должностных лица из правоохранительных органов сообщили ABC, что собранные показания указывают на то, что стрельба в штаб-квартире YouTube является результатом бытового конфликта. Они говорят, что инцидент, вероятнее всего, не связан с терроризмом", - указывается телекомпания на своей странице в Twitter.

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