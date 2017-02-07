В ряды ИГ активно вербуют детей-беженцев

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В ряды ИГ активно вербуют детей-беженцев07.02.2017
  • Фото: http://www.tert.am/
Мировые новости  10:00

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Боевики террористической группировки "Исламское государство" активизировали работу по привлечению в свои ряды детей-беженцев, сообщает The Independent со ссылкой на доклад противодействующей экстремизму организации Quilliam Foundation.

В беседах с молодежью вербовщики, как правило, спекулируют на тяжелых условиях жизни в лагерях беженцев, а в качестве приманки для новобранцев предлагают деньги и продукты питания. Новоиспеченные "джихадисты" могут быть использованы как рядовые боевики группировки или направлены в другие страны для совершения терактов, передает Kazakhstan Today.

Наибольшую активность вербовщики проявляют в лагерях в Ливане и Иордании.

"Их методы привлечения в свои ряды необычайно эффективны, особенно когда речь идет о подростках, оставшихся без семьи", - заявила одна из авторов исследования Никита Малики.

По ее словам, после соответствующей обработки молодые люди становятся буквально одержимыми радикальными идеями.

Как указывается в докладе, у боевиков ИГ существуют тесные связи с организаторами нелегальных каналов переброски беженцев в Европу, которым группировка платит отдельно за транспортировку завербованных подростков в разные страны, пишет Lenta.ru.

25 января бельгийские правоохранительные органы сообщили о задержании в Брюсселе нескольких человек, подозреваемых в связях с ИГ.

21 ноября прошлого года во Франции (в Марселе и Страсбурге) были арестованы семь человек, подозреваемых в подготовке терактов. Среди их целей был парижский Диснейленд, управление полиции французской столицы, штаб-квартира Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции, станции метро, рестораны, а также культовые сооружения. Атака планировалась на 1 декабря прошлого года.

Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что, по данным следствия, боевики получали указания от главарей ИГ.
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