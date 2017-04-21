В России ликвидировали двух выходцев из Средней Азии, планировавших теракт

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В России ликвидировали двух выходцев из Средней Азии, планировавших теракт20.04.2017
Мировые новости  08:53

Москва. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудниками ФСБ России при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, планировавшие совершение террористического акта в России, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области. Данные лица состояли на связи с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По данным ФСБ, на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.

"Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело", - добавили в ведомстве.
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