В России с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста

Москва.14 июня. Kazakhstan Today - Правительство России предлагает поэтапно, начиная с 2019 года, повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается соответствующий законопроект, передает Kazakhstan Today.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - цитирует Медведева ТАСС .

По словам премьера, "это позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

Премьер-министр заверил, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.

Первыми повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте соответственно 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения - в 2024 году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения - в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится. Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года; женщины 1970 года рождения - в 2032 году в возрасте 62 лет; женщины 1971 года рождения - в 2034 году в возрасте 63 лет.

Медведев предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на досрочную пенсию для ряда категорий. В частности, это право сохранится за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, "чернобыльцами" и некоторыми другими.

"Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними: сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника", - добавил глава кабмина. По его словам, возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться исходя из общих подходов к повышению пенсионного возраста.

Что касается работников с Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, то там для мужчин возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин - 58 лет.

Медведев также заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

"В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", - подчеркнул глава кабмина.

Медведев заявил, что не должно быть препятствий для работы людей пенсионного возраста. "У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да, что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает", - констатировал он. Поэтому, по словам Медведева, "старшее поколение - люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификации, которые умеют работать, еще многое смогут сделать". "Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют", - указал премьер.

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