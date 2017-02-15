В Синьцзяне трое преступников с ножами напали на толпу и убили 5 человек

Пекин. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР на людей напали с ножами трое неизвестных, передает РИА Новости со ссылкой на эфир Центрального телевидения Китая.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля, в уезде Пишань. Трое преступников напали на толпу. В результате пострадали 10 человек. Пять скончались от полученных ранений, остальным оказывается экстренная медицинская помощь, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники полиции застрелили всех нападавших. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли несколько сот человек.

Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, в частности, их не допускают до службы в армии и полиции. Уйгуры составляют более 72% населения СУАР, китайцы-ханьцы - менее 26%, пишет Lenta.ru

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